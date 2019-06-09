Завершился третий отборочного турнира Евро-2020. В группе I, где играет сборная России, в лидерах турнирах вновь бельгийцы. Сборная этой страны переиграла в домашнем матче команду Казахстана — 3:0. На 11-й минуте счет в матче открыл Дрес Мертенс, воспользовавшись передачей Эдена Азара. Уже через три минуты бельгийцы удвоили счет — Мертенс сделал передачу на Тимоти Кастаня. Во втором тайме спустя 5 минут после перерыва Ромелу Лукаку установил окончательный счет.

Таким образом, бельгийцы снова обошли сборную России в группе I, занимая первое место с девятью очками. У команды Станислава Черчесова шесть очков — две крупные победы над Казахстаном и Сан-Марино и поражение в первой игре с Бельгией. Также 6 очков у шотландцев — британцы вырвали победу у киприотов со счетом 2:1.

Ближайший матч команда Станислава Черчесова проведет 11 июня против сборной Кипра. Бельгия в параллельной встрече сыграет с шотландцами.