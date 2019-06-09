Матч четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года между командами России и Кипра доверено провести итальянской бригаде арбитров. Главной судьей назначен Марко Ди Белло. Его помощниками на бровках выступят Джрджино Перетти и Чиро Карбоне. Резервным судьей выступит Маурицио Маиани.

Встреча Россия-Кипр состоится в Нижнем Новгороде 11 июня. После трех туров России находится на втором месте группы I, а Кипр располагается на четвертом. В игре третьего тура команда Станислава Черчесова нанесла крупное поражение Сан-Марино со счетом 9:0. Покер сделал Артем Дзюба, дважды забил Смолов, по голу провели Кудряшов и Антон Миранчук. Кипр с разницей в один мяч уступил команде Шотландии 1:2.