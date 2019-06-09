На турнире UFC 238 35-летний американец Тони Фергюсон досрочно победил Дональда Серроне. Фергюсон был лучше на протяжении всего боя, а между 2 и 3 раундом гематома не позволила Серроне продожить — его правый глаз закрылся полностью. Врачи порекомендовали остановить поединок.

Фергюсон не проигрывает в смешанных единоборствах уже семь лет. У него 12 побед к ряду.

Эта победа позволит Фергсон стать главным претендентом на титульный бой в легком весе. Теперь он встретится с победителем поединка между Хабибом Нурмагомедов и Дастином Порте. Этот бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.