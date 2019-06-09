Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду попросил водителя автобуса национальной сборной остановиться. Криштиану вышел и сфотографировался с фанатом. Роналду заметил мальчика из окна автобуса. Тот стоял с плакатом, на котором было написано: «Криштиану, обними меня».

Позже стало известно, что 11-летний Эдуард, с которым сфотографировался Роналду, болен лейкемией.

Перед ЧМ-2018 подобная история уже была с Роналду, тогда он увидел, что мальчик заплакал, когда понял, что португальская сборная уезжает. Роналду вышел из автобуса, обнял фаната и дал ему автограф.

В субботу вечером сборная Португалии сыграет с Голландией в финале Лиги наций. Встреча запланирована на 21.45. В полуфинальном матчей Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1, а Роналду сделал хет-трик.