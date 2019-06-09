Серб Новак Джокович препирался с судьей на вышке во время полуфинала «Ролан Гаррос», который первый сеянный на турнире проиграл австрийцу Доминику Тимку. Джокович начал спорить с арбитром встречи в пятом сете, за что получил неспортивное поведение.

Джокович предъявил претензии к судье, что тот начинает отсчет 25 секунд на следующую секунду через секунду после окончания последнего розыгрыша.

«Но вы понимаете, как можно подать через 25 секунд после такого розыгрыша и когда зрители продолжают хлопать? Понимаете, да? Отлично», — говорил Джокович судьей.

Тима победил Джоковича в пяти сетах со счётом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Теперь в финале «Ролан Гаррос» сыграет со второй ракеткой планеты Рафаэлем Надалем, который является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». Оба теннисиста сыграли в финале в прошлом году и Надаль уверенно победил 6:4, 6:3, 6:2.