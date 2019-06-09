Российский лыжник, трехкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Максим Вылегжанин готовится выступить в соревнованиях триатлону Ironman в Австрии. Напомним, что лыжник завершил в минувшем сезоне свою международную карьеру.

«Ровно месяц до старта. 07.07.2019 еду на полный IM Klagenfurt. Во-первых, нет сомнений, что лыжники могут всё, во-вторых, хочу почувствовать атмосферу «железных людей». Жду праздника от IRONMAN Austria», – отметил Вылегжанин в инстаграме.

Вылегжанин заявил, что после окончания карьеры будет выступать в гонках по возможности, продолжив бегать на любительском уровне.

Вылегжанин является чемпионом мира 2015 года и серебряным призером Олимпийских Игр в Сочи.