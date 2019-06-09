Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин выразил готовность провести третий бой с Саулем Альваресом в сентябре. Об этом он заявил после победы над Стивом Роллсом, которого он отправил в нокаут.

Головкин заявил, что любит нокауты и Нью-Йорк — отличный вечер, по его словам.

«Чувствую себя отлично, я будто заново родился. Чувствую себя готовым к поединку с Альваресом. Я готов, готов провести бой с ним в сентябре. Просто спросите у него», — цитирует казахстанца BoxingScene.

Бой против Роллса стал первым поединком Головкина после поражения от Сауля Альвареса в сентябре.

После принятия судьями решения о победе мексиканца Сауль Канело Альварес стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA (Super) и WBC в среднем весе. Бой, продлившийся 12 раундов, проходил накануне на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе.

Альварес заявил, что согласится на бой с Головкиным, в случае если Головкин будет обладателем одного из титулов.