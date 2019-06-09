Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев оказался в списке трансферных приоритетов у мексиканского «Тигрес». По сообщению eluniversal.com, мексиканский клуб хочет подписать Дзагоева в качестве свободного агента.

Контракт 28-летнего Дзагова с ЦСКА истекает уже в середине лета, а обе стороны пока не пришли к договоренности о подписании нового соглашения. В данный момент Дзагоев продолжает восстановления после разрыва крестообразной связки правого колена. Игрок сборной России получил ее в феврале в товарищеском матче с «Картахеной».

Сам Дзагоев до этого заявлял, что хотел бы остаться в московском клубе, но не все зависит от него. Футболист играет за ЦСКА уже 12 лет. В минувшем сезоне Дзагоев сыграл 11 игр за ЦСКА, в его активе одну голевую передачу.

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