Форвард сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов подвел итог матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0), в которой нападающий оформил дублю. В этой игре Смолов забил 100 голов в своей профессиональной карьере.

Смолов поблагодарил болельщиков за поддержку, которых команда порадовала большим количеством забитых мячей. Смолов отметил, что Черчесов сказал игрокам, что этот матч был проверкой на профессионализм.

Также Смолов поблагодарил Черчесова, что тот выпустил его на замену. По словам Смолова, у него было предчувствие, что тот выйдет на поле.

Смолов отметил, что настрой на Кипр будет даже более серьезным, поскольку все понимают, что это соперник другого уровня.

«Будет гораздо сложнее», — сказал Смолов в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Россия-Кипр пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.