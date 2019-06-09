Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о матче со сборной Сан-Марино, который его команда крупно выиграла со счетом 9:0. Кудряшову, прежде всего, запомнилась поддержка болельщиков. Он не ожидал, что будет полный стадион. По мнению оборонца, Саранск изменился в лучшую сторону.

Мы ещё на разминке отметили, что здесь хорошо поддерживают. Ещё запомнилось такое в Калининграде. Саранск изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, когда приезжал сюда играть за «Ростов» и «Рубин», — сказал Кудряшов.

Также Федор отметил, что тяжело мотивировать себя на таких соперников.

«Вчера нужно было победить себя, но главный тренер сказал правильные слова, и команда вышла серьёзно настроенной»

Отметим, что Станислав Черчесов намекнул российским клубам, что российского левого защитника стоит вернуть в РПЛ. Окончание сезона Кудряшов проводил в чемпионате Турции.