В бразильские СМИ попали отрывки переписки адвоката и модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании. По словам модели, Неймар избил и изнасиловал ее. Триндади сказала, что Неймар был пьяным и обкуренным, о чем говорил в сообщениях.

«Неймар — наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой», — цитирует модель Marca.

Напомним, что в Интернете появилась переписка нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и модели Нажилы Триндади, которая обвинила игрока в изнасиловании. В переписке модель упрекнула Неймара в том, что он не приехал к ней в отель, как обещал. На следующий день Неймар писал девушке, что прощает ее за то, что она его ударила. В ответ Триндади отправила фотографию с синяками на ее теле.

Вчера Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасилованю. Футболист прибыл в полицию на инвалидной коляске из-за травмы голеностопа.