Российские биатлониста продолжают подготовку к сезону. Второй сбор коллектив Анатолия Хованцева проводит в Пермском крае. Мужчины проведут сбор в Чайковском, начав тренироваться с сегодняшнего дня. Первый сбор российская команда провела в Алтайском крае. В Белокурихе биатлонисты работали вместе с женской командой, которая запланировала свой второй сбор в Ижевске.

Вместе с остальными в Чайковском в составе сборной России тренируются представители Тюмени Александр Логинов и Евгений Гараничев, которые в прошлом сезоне были лучшими в сборной России.

Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира, а Гараничев вошел в первые пятнадцать лучших биатлонистов. Оба пропустили первый сбор в Белокурихе, работая по индивидуальному плану.