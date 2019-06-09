Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вопреки ожиданиям о его переходе в «Барселону», договорился о переходе в «ПСЖ». Напомним, что француз Гризманн ранее уже заявил о том, что точно покинет «Атлетико».

По сведениям Sport, 28-летний нападающий уже встречался с президентом французского клуба Нассером Аль-Хелаифи и дал согласие на переход. В «ПСЖ» он должен заменить в атаке уругвайца Эдинсона Кавани, который может отправиться в мадридский клуб.

Как отмечается, отказаться от перехода в «Барселону» француза побудила информация, что не все игроки каталонского клуба хотели бы видеть Гризманна в команде. Дополнительным стимулом для игрока станет тот факт, что он будет играть на родине перед своими болельщиками, которое очень любят Гризманна.

Сумма отступных за Гризманна на данный момент составляет 200 млн евро, но уже с 1 июля она уменьшится до 120 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал десять голевых передач.