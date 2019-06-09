Летом лыжники используют роллер лыжи, а для прыжков с трамплина применяется особое покрытие для классических лыж. Фото: официальный сайт Федерации биатлона Санкт-Петербурга

Летом лыжники используют роллер лыжи, а для прыжков с трамплина применяется особое покрытие для классических лыж. Фото: официальный сайт Федерации биатлона Санкт-Петербурга

Сборная России по лыжным гогкам на следующей неделе начнет сбор в эстонском городе Отепя.

Уже находится в Эстонии группа Олега Перевозчикова, которая провела первый сбор в Норвегии, занимаясь на снегу. Группа Маркуса Крамера, которая проводила стартовый сбор в Винтерберге, прибудет в Отепя из Германии. Группа Юрия Бородавко первый сбор провела в Крыму.

В Отепя будут определены задачи на ближайший сезон, а сами спортсмены получат всю экипировку. В Эстонии также пройдет общее собрание тренеров и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Недавно тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал календарь на сезон 2019/20. По мнению специалиста, новое расписание больше подходит для тех лыжников, которые предпочитают спринтерские дистанции.