В Париже стартовал заключительный матч Открытого чемпионата Франции по теннису. На корте сошлись австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.

На стадии полуфинальных поединков Надаль разгромно обыграл швейцарца Роджера Федерера, а Тим не пустил в финал серба Новака Джоковича. По личным встречам этих теннисистов ведет Рафаэль Надаль: он обыгрывал австрийца восемь раз, Тим же в их противостоянии побеждал четыре раза.

Многие матчи турнира неоднократно переносились, поскольку играть нельзя было из-за плохих погодных условий — в основном, дождя.

Ранее определилась победительница женского одиночного турнира «Ролан Гаррос». Титул завоевала австралийка Эшли Барти, которая ранее побеждала на турнирах Большого шлема только в парном разряде. Победа на «Ролан Гаррос» сделала Барти второй ракеткой мира.