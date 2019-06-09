Американский боец ММА Тони Фергюсон, выступающий в UFC, прокомментировал вероятных соперников в следующем поединке в рамках промоушена, а также оценил шансы Дастина Порье победить Хабиба Нурмагомедова.

В интервью порталу ММАJunkie Фергюсон заявил, что не знает, что ему еще нужно сделать, чтобы рассчитывать на поединок за титул, поскольку сейчас его серия побед составляет 12 поединков подряд. «Я устал от этого, пусть о моём следующем шаге говорят люди. Но если Дастин Порье не надерёт зад Хабибу, то это сделаю я», — сказал американец, добавив, что шансы Порье на победу в бою с Нурмагомедовым невысоки, поскольку он слишком много прижимается к клетке.

Также Фергюсон заявил, что дивизиону не хватает боев с Конором Макгрегором. «Наш с ним бой получился бы денежным. Я уважаю его как спортсмена, но как человек он мне кажется придурком», — заявил спортсмен, добавив, что Макгрегор вероятно сам скучает по поединкам.

Напомним, сегодня,9 июня, Тони Фергюсон победил Дональда Серроне техническим нокаутом на встрече UFC 238.