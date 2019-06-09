Мужская сборная России по волейболу в рамках очередного тура Лиги наций сыграет против команды Италии. Игра пройдет в рамках домашнего этапа турнира и состоится на площадке стадиона «Уфа-Арена» сегодня, 9 июня. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport:

Встреча России и Италии станет третьей по счету в рамках домашнего этапа волейбольной Лиги наций. Вчера, 8 июня, российские волейболисты оказались сильнее представителей США. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу России. Ранее на этом этапе российская команда победила Португалию, матч также продлился три партии и завершился с разгромным счетом 3:0.

Всего на счету команды Туомаса Саммельвуо одно поражение и четыре победы. На первом этапе Россия уступила сборной Франции, а затем победила Сербию и Японию.