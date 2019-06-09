Мужская сборная России по волейболу начала матч с Италией в рамках предварительного турнира Лиги наций. Встреча проходит на площадке стадиона «Уфа-Арена» в рамках домашнего для России этапа турнира.

Ранее на этом этапе россияне обыграли представителей США со счетом 3:0, а затем также в трех партиях разгромили Португалию. Первый этап Лиги наций прошел в сербском городе Нови-Саде, на старте турнира россияне уступили французам, однако затем одержали победы над Сербией и Японией. Сейчас команда Туомаса Саммельвуо занимает пятое место в общей турнирной таблице Лиги наций, всего в соревновании принимает участие шестнадцать сборных.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport.

Следующие три этапа мужской волейбольной Лиги Наций пройдут в Иране (Урмия), Бразилии (Куяба) и Австралии (Брисбен).