Всероссийская федерация легкой атлетики не получила восстановления в правах на совете IAAF, отстранение организации продлено. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики.

Глава рабочей группы IAAF по восстановлению в правах Всероссийской федерации Руне Андерсен заявил, что ВФЛА не выполнила все критерии для того чтобы снять отстранение. «Рабочая группа располагает информацией, что отстранённые тренеры и врачи продолжают работу. Вскоре вопрос восстановления ВФЛА может быть рассмотрен снова», — заявил Андерсен.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено в IAAF с 2015 года, причина — многочисленные допинговые нарушения со стороны спортсменов и тренеров, а также врачей сборной России. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года принять участие смогла лишь одна спортсменка — прыгунья в длину Дарья Клишина.