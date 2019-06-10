Американские клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинс» начали шестой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. Встреча проходит на площадке «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.

Текущий счет в серии — 3:2 в пользу «Блюз». Первые два матча состоялись в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», команды обменялись победами: сначала выиграли хозяева со счетом 4:2, затем победа досталась гостям: 3:2 в овертайме. Когда серия переехала на площадку «Сент-Луиса«, «Бостон» снова вышел вперед, а затем преимущество в серии потерял.

Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.

В составе «Сент-Луис-Блюз» выступают два российских хоккеиста: нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.