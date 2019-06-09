В Монреале на трассе «Жиль Вильнёв» сегодня, 9 июня, пройдет очередная гонка в рамках чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Канады.

Накануне поул-позицию в квалификационных заездах завоевал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. На второй строчке расположился представитель «Мерседес» Льюис Хэмилтон, а третьим стал еще один пилот «Феррари» Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» прошел в финальный сегмент классификации, однако занял лишь 10-е место.

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен вынужден будет стартовать с пит-лейна, поскольку после аварии в классификации его команда собрала машину с нарушениями условий «закрытого парка».

Прямую трансляцию Гран-при Канады можно будет посмотреть на сайте Nevasport:

Старт гонки назначен на 21:10 по московскому времени.