Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче за 3-е место в розыгрыше Лиги Наций. Поединок прошел на стадионе «Афонсу Энрикеш» и завершился со счетом 0:0. Обладатель третьего места был определен по пенальти.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей. По проценту владения мячом доминировала Англия, однако больше ударов по воротам нанесла Швейцария — пять против трех у англичан. Во втором тайме швейцарцы также лидировали ко общему количеству ударов, но в створ попали лишь один раз, как и англичане. По истечении 90 минут счет так и остался 0:0. Обе сборных использовали по четыре замены в матче.

По итогам дополнительного времени победитель выявлен не был, поэтому обе команды решали судьбу третьего места в Лиге Наций в серии одиннадцатиметровых ударов. В составе сборной Англии точными выстрелами отметились Макгуайр, Баркли, Санчо, Стерлинг, Дайер, а также вратарь Пикфорд. Швейцарцы ответили на это забитыми пенальти Цубера, Джаки, Аканджи, Мбабу и Шера, а вот Дрмич свой шанс не реализовал.