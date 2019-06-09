В Монреале на трассе «Жиль Вильнёв» стартовала гонка седьмого этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Канады.

Участники заезда преодолеют дистанцию длиной чуть более, чем в 305 километров (70 кругов по трассе). Накануне поул-позицию в квалификационных заездах завоевал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Вторым стал представитель «Мерседес» Льюис Хэмилтон, третий результат показал еще один пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот Даниил Квят из «Торо Россо» прошел в финальный сегмент классификации, однако занял лишь заключительное, 10-е место. Его партнер по команде Александр Албон стартует 13-м.

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен стартовал в гонке с пит-лейна, поскольку после аварии в классификации его команда собрала машину с нарушениями условий «закрытого парка».

Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на сайте Nevasport.