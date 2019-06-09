Российский нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко может пополнить ряды московского «Локомотива«. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Согласно источнику портала, приход нападающего в клуб возможен уже в это межсезонье.

Также по информации СМИ, «Локомотив» продаст португальского форварда Эдера или его российского коллегу по атаке Федора Смолова.

23-летний Николай Комличенко является воспитанником академии «Краснодара». В чемпионате Чехии футболист выступает с сезона-2016/17. Минувший сезон в «Младе-Болеслав» Комличенко провел на высоком уровне, стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей — рекорд турнира. Также команда Комличенко смогла квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон.

После хорошего выступления в чешской лиге Николай Комличенко был приглашен в сборную России по футболу.