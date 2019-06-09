Российская фигуристка Александра Трусова рассказала своим подписчикам, что сделала с футболкой Артема Дзюбы, которую ей подарили на тренировке сборной России по футболу.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фотографию своего брата в футболке с автографом, сопроводив ее подписью «Подарок доставлен», а также поблагодарила форварда сборной России за презент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подарок доставлен✅ Спасибо @artem.dzyuba ! ⚽️ Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 8 Июн 2019 в 11:30 PDT

Напомним, фигуристы, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, посетили тренировку сборной России по футболу на базе в Новогорске накануне матча с Сан-Марино. В составе гостей тренировочного занятия присутствовали также Анна Щербакова, Алена Косторная, Алена Канышева, а также дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис.