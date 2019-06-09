Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в финале Открытого чемпионата Франции. Турнир прошел в Париже на грунте, в заключительном матче Надаль оказался сильнее представителя Австрии Доминика Тима.

Встреча продлилась ровно три часа и одну минуту, всего теннисисты сыграли четыре сета, из них три остались за Надалем. Счет по партиям: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

На счету испанца три эйса, семь реализованных брейк-пойнтов и отсутствие ошибок на подаче. Его соперник Тим семь раз подал на вылет, реализовал два брейк-пойнта, а также сделал одну двойную ошибку.

В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» также сыграли эти теннисисты, тогда удача снова была на стороне Надаля.

Победа на «Ролан Гаррос» стала для Рафаэля Надаля 12-ой в карьере, также этот титул — 82-й по счету для испанского теннисиста.