Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА, белорусский специалист Виктор Гончаренко поделился мнением о том, стоит ли нападающему Федору Чалову сейчас переходить в один из европейских чемпионатов.

В интервью порталу «Чемпионат.com» Гончаренко рассказал, что желание Чалова перебраться в Европу — вполне нормальное и правильное. «Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет», — заявил тренер, добавив, что если форварду дадут гарантию игрового времени, то стоит попробовать себя в другом чемпионате.

«Но большие клубы таких гарантий не дают», — заключил Гончаренко, добавив, что рекомендует Чалову пока остаться в ЦСКА.

Напомним, Федор Чалов в этом сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата по футболу и заинтересовал несколько испанских и французских клубов, а также лондонский «Арсенал».