Московский баскетбольный клуб ЦСКА сегодня, 10 июня, сыграет третий матч финальной серии Единой Лиги ВТБ против подмосковной команды «Химки». Встреча пройдет на площадке Баскетбольного центра московской области, начало матча в 19:30 по московскому времени.

Предыдущие две встречи прошли на площадке армейского клуба и завершились победой ЦСКА. Первый матч армейцы выиграли со счетом 106:85, а следом одержали победу со счетом 103:92. Поражений в плей-офф у москвичей пока не было.

Счет в серии ведется до трех побед: если ЦСКА сегодня вновь победит, то станет обладателем трофея Единой лиги ВТБ. Если выиграют «Химки», то команд проведут как минимум еще один матч 12 июня.

В этом сезоне команда Димитриса Итудиса уже завоевала один трофей — его подопечные победили в финале Евролиги.