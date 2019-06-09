Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес останется в ЦСКА по итогам межсезонья. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Согласно информации СМИ, «Зенит» оценил финансовую выгоду от трансфера и не хочет тратить на Фернандеса сумму около 25 миллионов евро, учитывая его возраст. Бразильцу в этом году исполнится уже 29 лет. На позиции правого защитника в команде уже есть Игорь Смольников, которому сейчас 30, и более молодой Денис Терентьев, воспитанник клуба — ему 26 лет.

Ранее СМИ писали о том, что Марио Фернандес является одной из приоритетных целей на трансферном рынке в ближайший регистрационный период. С 2017 года бразилец является обладателем российского паспорта и выступает за сборную России по футболу, так что он не считается легионером.