Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин может подписать с клубом новый контракт и остаться в нем по итогам текущего межсезонья. Об этом сообщает журналист местного издания Columbus Dispatch Брайан Хеджер в своем «Твиттере».

По информации корреспондента, Панарину могут предложить новое соглашение с зарплатой на уровне 10,5-11 миллионов долларов в год. Согласно финансовой ведомости клуба, нападающий «Коламбуса» Скиннер подписал контракт на 9 миллионов, а новый договор с Дюшейном оценивается в 10,5 миллиона долларов, поэтому зарплата Панарина вполне может повыситься до такой отметки.

Напомним, Артемий Панарин выступает за «Коламбус» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 89 матчей и набрал 98 очков.