Российский фигурист Николай Колесников, который тренируется в группе Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70», победил во втором сезоне телепроекта «Ледниковый Период. Дети» на Первом канале.

Сегодня, 9 июня, в эфир вышел заключительный выпуск шоу, в котором были определены победители проекта. Финалисты показали произвольные программы, после чего судьи и сделали выбор в пользу лучших конкурсантов.

На шоу Николай Колесников представлял команду хореографа и постановщика, обладателя серебряной награды Олимпийских игр в танцах на льду Ильи Авербуха. Спортсмену сейчас всего 10 лет.

В турнире девушек лучшей стала юная фигуристка из ЦСКА Мария Парамонова. В соревнованиях пар первое место завоевали Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов.

Отметим, что в первом сезоне проекта турнир юношей также выиграл ученик Тутберидзе Арсений Федотов.