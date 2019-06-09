Сборные Голландии и Португалии начали матч финала розыгрыша Лиги наций. Игра проходит на стадионе «Драгау» в Порту, Португалия.

Главный арбитр встречи — испанец Ундиано Мальенко. Этот матч станет последним в его судейской карьере.

В полуфинале турнира сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Хет-трик в составе португальцев оформил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Голландцы на предыдущей стадии оказались сильнее англичан, переиграв подопечных Гарета Саутгейта также со счетом 3:1. Однако голландцам понадобилось дополнительное время: в основной части матча гол забил Маттейс Де Лигт, а в экстратайме победу Голландии принесли автогол Кайла Уокера и мяч Квинси Промеса.

Третье место в Лиге наций по пенальти завоевала сборная Англии.