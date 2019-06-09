Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Мария Ласицкене выступила с заявлением по поводу продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от IAAF и ситуации с допингом в российской легкой атлетике.

В своем «Инстаграме» Ласицкене заявила, что за последние 3,5 года много раз слышала обещания о том, что ВФЛА восстановят, однако это, по мнению спортсменки, лишь красивая обертка. «Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать», — заявила легкоатлетка, добавив, что без атлетов существование любой спортивной организации не имеет смысла.

Также Ласицкене заявила, что руководству ВФЛА, а также допинговым тренерам необходимо покинуть свои посты, чтобы спасти российскую легкую атлетику: «То, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria) 9 Июн 2019 в 9:45 PDT

Полный текст обращения можно прочитать в «Инстаграме» Марии Ласицкене.