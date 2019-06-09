Стало известно, что санкт-петербургский «Зенит» недоволен решением РПЛ поставить домашний матч команды в чемпионате России сразу после проведения на «Газпром-Арене» концерта немецкой метал-группы Rammstein.

Как сообщает портал Sport24, «Зенит» уведомлял о том, что 2 августа на стадионе пройдет концерт, в связи с чем арену сложно будет подготовить к домашнему матчу за короткое время, однако в РПЛ при составлении календаря проигнорировали данную просьбу и назначил матч «Зенит» — «Краснодар» на 4 августа.

Недоволен назначением матча и «Краснодар«, с которым «Зениту» предстоит сыграть в Санкт-Петербурге. Команда Мурада Мусаева сразу после этой встречи будет проводить матч в квалификационном раунде Лиги чемпионов, поэтому выезд в Петербург заберет у команды много времени на подготовку.