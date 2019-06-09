Чешская экс-биатлонистка, чемпионка мира Габриэла Коукалова рассказала о том, чем занимается после окончания спортивной карьеры.

В своей «Инстаграме» бывшая спортсменка объявила, что примет участие в чешской версии телевизионного шоу «Танцы со звездами». «С нетерпением жду этого», — заявила спортсменка.

Ранее спортсменка не выкладывала ничего в свой профиль на протяжении большого количества времени. «Спустя два года приветствую вас в инстаграме!», — написала спортсменка, добавив, что ранее никогда особо не пользовалась этой социальной сетью. После завершения спортивной карьеры Коукалова решила дать своей страничке второй шанс.

Напомним, ранее биатлонистка выступила с заявлением о том, что больше не собирается выступать в большом спорте, поскольку выкладываться на полную ей не позволяют проблемы со здоровьем.