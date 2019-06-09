Российская легкоатлетка Екатерина Конева, выступающая в тройном прыжке, отреагировала на сохранение отстранения ВФЛА от международной федерации а также оценила финансовый ущерб российских спортсменов в недопуске до соревнований.

По словам легкоатлетки в интервью порталу «Спорт-Экспресс», она настраивалась на то, что россиян допустят до соревнований, а чиновники из ВФЛА заявляли о том, что ВФЛА восстановят в правах. «Это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где», — сказала спортсменка.

«Думаю, за последние два года я как минимум могла бы купить себе две квартиры в Сочи», — заявила Конева, отметив, что спортсмены, которые не выступают на крупных соревнованиях, зарабатывают очень мало и завершают карьеру. Альтернативные соревнования ВФЛА не проводит.

Напомним, сегодня, 9 июня, стало известно о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики не могут восстановить в правах, поскольку критерии организация вновь не выполнила.