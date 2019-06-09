Воскресенье 9 июня получилось донельзя спортивным: новости и результаты приходили отовсюду. В нашем топе сегодня первый обладатель трофея футбольной Лиги наций и прекрасная победа России в Лиге наций по волейболу. Также сегодня завершился очередной Гран-при «Формулы-1», турнир «Ролан Гаррос» и не завершился скандал с допингом легкой атлетики.

Все это — в дайджесте новостей за воскресенье, 9 июня, на Nevasport:

Португалия победила в первом розыгрыше футбольной Лиги наций

Сборная Португалии по футболу стала первой победительницей Лиги наций УЕФА. В финале команда Фернанду Сантуша обыграла сборную Нидерландов. Автором победного мяча стал Гонсало Гуэдеш, отличившийся на 60-й минуте встречи. Передачу на него сделал Бернарду Силва. Лига наций УЕФА проводится с 2018 года: она стала заменой товарищеским матчам между сборными, а также дополнительной возможностью получить путевку на чемпионат Европы.

Хэмилтон победил на Гран-при Канады, Квят — в десятке

Британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 7-го этапа чемпионата мира «Формула-1». Вторым стал Себастьян Феттель из «Феррари»: он пришел к финишу первым, однако получил пятисекундный штраф за блокировку Хэмилтона и опустился на одну позицию в итоговом протоколе. Третьим стал Шарль Леклер, также пилот «Феррари». Россиянин Даниил Квят замкнул десятку сильнейших, на одном из последних кругов ворвавшись в зону очков.

Сборная России победила Италию в Лиге Наций

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на домашнем этапе предварительного турнира Лиги наций. Со счетом 3:0 на «Уфа-Арене» была обыграна сборная Италии. Первая партия завершилась со счетом 29:27. Вторую партию российские волейболисты выиграли с разгромным счетом 25:16. В третьей партии россияне также уверенно довели дело до победы, закончив отрезок со счетом 25:18. Ранее на этой площадке россияне обыграли Португалию и США.

ВФЛА не восстановили в правах, отстранение от IAAF продлено

Всероссийская федерация легкой атлетики вновь не была восстановлена в правах. На совете IAAF было принято решение о продлении отстранения ВФЛА в связи с невыполнением соответствующих критериев. Рабочая группа по восстановлению располагает информацией, что отстранённые из-за допинга тренеры и врачи продолжают работу. По этому поводу высказались легкоатлетки Мария Ласицкене и Екатерина Конева.

Надаль победил на «Ролан Гаррос», обыграв в финале Тима

Испанец Рафаэль Надаль в финале открытого чемпионата Франции оказался сильнее австрийца Доминика Тима. Матч продлился чуть более трех часов, спортсмены сыграли четыре партии: 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Победа на «Ролан Гаррос» стала для Рафаэля Надаля 12-ой в карьере, также этот титул — 82-й по счету для испанского теннисиста. В прошлогоднем финале также играли Надаль и Тим, реванш у австрийца не получился.