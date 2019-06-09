Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 7 этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Канады. Гонка прошла в Монреале на трассе «Жиль Вильнев».

Спортсмены преодолели 70 кругов — дистанция составила чуть более 300 километров. Победа Хэмилтона случилась благодаря тому, что его главный соперник по гонке Себастьян Феттель получил пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на трассу в одном из эпизодов с блокировкой Хэмилтона. Согласно временному протоколу первым к финишу пришел Феттель, однако штраф отбросил его на вторую позицию. Третьим стал его партнер по команде Шарль Леклер.

Россиянин из «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, что соответствует его номеру в квалификации. За два круга до окончания гонки Квят смог ворваться в очковую зону, обогнав Карлоса Сайнца.

Александр Албон и Ландо Норрис сошли с дистанции до финиша.