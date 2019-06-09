Сборная Португалии по футболу выиграла в финале Лиги наций УЕФА. В заключительном матче команда Фернанду Сантуша одержала победу над командой из Нидерландов. Матч прошел на стадионе «Драгау» в городе Порту, Португалия и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды голами не отметились. Автором победного мяча стал Гонсало Гуэдеш, отличившийся на 60-й минуте встречи. Передачу на него сделал Бернарду Силва.

В полуфинале Португалия оказалась сильнее Швейцарии, а Нидерланды обыграли Англию. По итогам матча за третье место бронзовые медали турнира завоевали англичане, обыграв швейцарцев по пенальти.

Лига наций УЕФА проводится с 2018 года: она стала заменой товарищеским матчам между сборными, а также дополнительной возможностью получить путевку на чемпионат Европы.