«Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».

Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Побитель Кубка Стэнли будет определен в следующем матче.

В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. Автором единственной шайбы в составе «Сент-Луиса» стал Райан О’Райли.

Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко провел на льду более 19 минут, но не записал на свой счёт результативных действий. Иван Барбашев не принимал участия в поединке из-за дисквалификации.

Решающий матч будет проходить в Бостоне 13 июня, встреча начнётся в 3:00 по московскому времени.