Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил защитника «Аякса» Матейса де Лигта перейти в туринский клуб.

Об этом рассказал сам де Лигт после финала Лиги наций УЕФА, в котором Португалия обыграла Голландию. «Роналду попросил меня перейти в «Ювентус», — сказал защитник, слова которого приводит NOS.nl. — Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся».

Напомним, в заключительном матче Лиги наций команда Фернанду Сантуша одержала победу над командой из Нидерландов. Матч прошел на стадионе «Драгау» в городе Порту, Португалия и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команды голами не отметились. Автором победного мяча стал Гонсало Гуэдеш, отличившийся на 60-й минуте встречи. Передачу на него сделал Бернарду Силва.