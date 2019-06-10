Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что японец Шома Уно будет стажироваться в группе Этери Тутберидзе.

«Сенсации в приезде Уно нет, — заявил Авербух, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Он приехал на летний сбор, стажировку, и это нормальная история в мире фигурного катания». Специалист добавил, что на данный момент Уно находится в поиске тренера, под руководством которого будет работать на постоянной основе.

Авербух отметил талант японца, а также выразил мнение, что ничего удивительного в стажировки Уно у Тутберидзе нет, так как российские тренеры являются одними из луших в мире.

Напомним, о том, что Уно будет тренироваться в группе Тутберидзе, сообщила сама тренер у себя в «Инстаграме».