Международная автомобильная федерация (ФИА) официально подтвердила результаты Гран-при Канады, победителем которого признали пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Федерация не стала дожидаться протеста от гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, который был лишён победы в качестве наказания за небезопасное возвращение на трассу. Стюарды наказали Феттеля пятисекундным штрафом, что не позволило ему остаться на первом месте.

Феттель имеет право подать апелляцию на решение стюардов, однако по регламенту Формулы-1 пятисекундные штрафы не могут быть пересмотрены. Протест может быть принят только в том случае, если команде удастся предоставить новые факты по инциденту.

Напомним, российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, его напарник Александер Албон сошёл с дистанции.