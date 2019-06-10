Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что получила письмо от хейтера. После этого болельщики обвинили спортсменку в самопиаре, решив, что она поделилась текстом письма, чтобы привлечь к себе внимание.

«Тебе просто нужно внимание. Наверное, Fantasy on Ice не будут приглашать тебя на следующий год», — написал один из комментаторов в «Инстаграме». Также пользователь выразил мнение, что в следующем сезоне Медведева не сможет подняться на подиум, так как будет проигрывать ученицам Этери Тутберидзе — Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алёне Косторной.

Напомним, первым о письме с угрозами сообщил американец Джонни Вейр, который находится в дружеских отношениях с Медведевой. После этого сама фигуристка заверила, что произошедшее никак не зацепило её. «Это было уже не в первый раз«, — пояснила спортсменка.