Тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением по поводу лучших игроков Российской Премьер-Лиги в сезоне 2018/19. По мнению специалиста, в тройку лучших входят футболисты армейского клуба и петербургского «Зенита».

««Чалов, Дзюба, Акинфеев, — заявил Гончаренко в интервью «Чемпионату». — Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон». Тренер отметил, что 21-летний нападающий Фёдор Чалов является очень целеустремленным футболистом, благодаря чему много работает над собой. «Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу», — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, Игорь Акинфеев также входит в состав московского ЦСКА, Артём Дзюба выступает в «Зените». В минувшем сезоне Дзюба в составе своей команды стал чемпионом России, досрочно оформив победу в РПЛ.