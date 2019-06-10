О мифах и заблуждениях, касающихся правильного питания, рассказал Nevasport трёхкратный чемпион Европы по пауэрлифтингу Сергей Скольский:

Для начала предлагаю более подробно познакомиться с понятиями. Сперва рассмотрим такую аббревиатуру, как БЖУ. Несложно догадаться, что именуется она именно так в связи с присутствующими в ней микроэлементами – это белки, жиры и, конечно, углеводы. Смысл же калорий заключается в том, что они обозначают единицы энергетического потенциала пищи применительно к человеческому организму. Только лишь поэтому данные понятия не следует сравнивать, но не всё так гладко, как хотелось бы, – предлагаю немного углубиться в тематику.

Следует заметить, что организм человека – это сложнейшая система и её нельзя сравнить ни с чем. Он не является условным автомобилем, бензобак которого вы можете заправить до отказа, и машина пройдёт определённое расстояние, нет! Наш организм – не просто сложная система, а система, которая обладает большими физическими возможностями, сильными биологическими и психологическими качествами. Она включает в себя взаимодействие друг с другом ряда сложнейших механизмов, среди которых многочисленные ткани, химические соединения, кровеносная и нервная системы и т. д.

Множество людей считает, что самое важное – следить за количеством потребляемых калорий и не превышать свою суточную норму, а соотношение потребляемых БЖУ в таком случае не так существенно и им можно пренебречь. И это большое заблуждение. Ведь по мере взросления, как бы люди не старались, уровень их метаболизма постепенно снижается – приходят в упадок такие количественные и качественные показатели, как: скорость протекания обменных процессов, количество усвоенной пищи, степень клеточной наполняемости. Выражаясь проще – не рекомендуется считать только норму суточных калорий, необходимо в равной степени обращать своё внимание и на состав макро- и микроэлементов.

Также следует руководствоваться особенностями и текущим состоянием организма, так как соотношение БЖУ может в той или иной степени варьироваться: кто-то больше нуждается в белке, другие в жирах, а кому-то требуется больше углеводов. Для хорошего и здорового функционирования процессов обмена веществ в организме, и, как следствие, поддержки отменного здоровья и замедления процесса старения человеку необходимо иметь в своём рационе свыше тысячи разных микроэлементов и органических веществ. При строгой приверженности диетической пище у человека с течением времени снижаются показатели процесса обмена веществ, так как наблюдается менее выраженное влечение к пище, снижается аппетит и в организм поступает значительно меньшее количество полезных веществ, чем требуется на самом деле.

Безусловно, что-то человеческий организм для поддержания нормального функционирования отчасти сможет синтезировать из полученных ранее микроэлементов, но, к сожалению, этого будет недостаточно. Поэтому при здоровом питании рекомендуется и практикуется периодическое чередование различных видов продуктов, даже если потребление калорий и тренировочный план при этом не изменяются. Периодическая смена продуктов питания имеет большую значимость и является важнейшим условием отменного пищеварения и полноценного клеточного насыщения.

Ну и напоследок – помните, что основой отличного обмена веществ является полноценное насыщение тканей полезными веществами совместно с кислородом и жидкостью, именно поэтому важно соблюдать водно-солевой баланс, дарить своему телу занятия спортом и радовать себя времяпровождением на свежем воздухе.