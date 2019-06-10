Защитник футбольного клуба «Зенит» Эльмир Набиуллин может стать игроком грозненского «Ахмата».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Набиуллин может заменить в «Ахмате» основного левого защитника Милада Мохаммади, контракт которого истек по завершении сезона. Грозненцам необходимо найти игрока на эту позицию, Набиуллин рассматривается как один из вариантов. Отмечается, что переход Набиуллина возможен на правах аренды.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» хочет избавиться от нескольких игроков, чтобы иметь возможность усилиться новичками. Набиуллин входит в число тех, кто может покинуть клуб.

Футболист присоединился к составу петербургского клуба в феврале 2018 года, он подписал 4,5-летний контракт. Но стать основным игроком команды Набиуллину не удалось, в весенней стадии минувшего сезона он сыграл всего в трех матчах.