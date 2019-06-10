Петербург — российская столица парусного спорта, но об этом никто не знает. Nevasport рассказывает, почему так случилось и как это исправить.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент Петербургской региональной спортивной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров подписали соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня. Соглашение заключили в целях развития парусного спорта в Петербурге, при этом похожий трехсторонний контракт уже подписывали в 2013 году. Вероятно, его действие подошло к концу, потому что новое соглашение рассчитано на три года, до 2022-го. Суть соглашения — популяризация и развитие парусного спорта, как детско-юношеского и массового, так и спорта высших достижений.

В рамках сотрудничества Алексей Миллер уже посетил первый этап крупнейшей детской серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома», который завершился 8 июня. Компания уже не первый год является спонсором соревнования. Там же побывали председатель Комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх и Любомиров.

Контракт подразумевает проведение в Петербурге и других фестивалей и регат, в том числе соревнований международного класса. Как рассказали на ПМЭФ, в 2019 году планируется проведение масштабных соревнований по виндсерфингу. Также собираются реконструировать гавань в порту «Геркулес» и построить новый яхт-клуб. При этом после реконструкции в 2020 году яхт-клуб Петербурга сможет принимать любые соревнования по парусному спорту вплоть до Олимпийских игр.

В Петербурге существует семь яхт-клубов, четыре парусные школы и два водно-моторных клуба. Понятно, почему взялись за реконструкцию именно «Геркулеса» — он под опекой «Газпрома», да и просто это самая крупная парусная школа в Петербурге, сейчас там занимается почти 450 спортсменов, как детей, так и взрослых. При этом на всех 16 тренеров — маловато будет.

Старейший в Петербурге яхт-клуб «Нева» основан в 1958 году, в нем состоит 250 членов, но к парусному спорту он мало относится — это скорее место для людей со схожими интересами, тех, у кого есть собственные яхты. Парусному спорту там не учат, и, по сути, единственное спортивное применение таким яхт-клубам — проведение соревнований.

А соревнований по парусному спорту в Петербурге очень много, столько не проводится, возможно, ни в одном виде спорта. Только в июне состоится 12 различных мероприятий и регат, а за все лето их наберется 31. Ближайшее мероприятие, которое можно посетить, — второй этап Кубка России в классе яхт SB20. Он состоится с 14 по 17 июня в «Ассоциации яхт класса СБ20», поселок Лахта.

Жаль, мало кто знает о таких мероприятиях, и здесь нужно вмешаться «Газпрому», который объявил, что собирается заняться популяризацией парусного спорта. Реклама, в том числе на других спонсируемых компанией спортивных событиях, неплохо привлекла бы аудиторию. Речь не идет о баннере «Приходи на Кубок России по парусному спорту» на финале Лиги чемпионов. Но, например, ненавязчивая реклама на матчах волейбольного «Зенита» очень пригодилась бы. А автограф-сессия условного Маркизио во время регаты — это вообще было бы красиво.

Яхтенный спорт получает помощь не только со стороны «Газпрома», но и от Анатолия Карачинского. Топ-менеджер и постоянный гость списка Forbes вкладывал собственные средства в создание Международного детского компьютерного клуба, а теперь стал помогать яхтсменам, ведь именно парусный спорт — его настоящая страсть. Карачинский даже участвовал в чемпионате Европы, где занимал десятое место, что можно считать вполне достойным результатом.

«Мы решили, что будем прежде всего тратиться на детей, создавать условия для появления чемпионов. В первый же год купили тысячу швертботов «Оптимист» и распределили по яхт-клубам по всей стране. И далее помогали с экипировкой, организацией соревнований. Честно говоря, в самом начале мне казалось, что миссия почти безнадежна. Но вот недавно мы собирались и слушали отчет: российская юношеская сборная, которая еще пять лет назад в рейтинге ISAF находилась на 18-м месте, в этом году оказалась на четвертом», — говорил Карачинский три года назад в интервью Forbes.

За всю историю парусного спорта на Олимпийских играх медали в этом виде спорта брали только три человека. Все три раза случились очень давно. Эспер Белосельский завоевал бронзу в 1912 году в классе «10 метров», Николай Поляков взял серебро в Москве-1980 в классе «солинг», а Андрей Балашов завоевал две медали: бронзу в 1976 году и серебро в 1980-м, обе — в классе «финн». В целом россияне завоевали немного медалей в этом виде спорта, последней, кто порадовал, стала Стефания Елфутина из Ейска, которая взяла бронзу в Рио-2016.