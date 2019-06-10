В Карелии и Ленинградской области проходит фестиваль Ladoga Trophy-2019, который стартовал 8 июня в Петербурге.

Старт состоялся 8 июня на Исаакиевской площади и собрал более 1000 участников из 12 стран мира. В фестивале принимают участие как профессиональные спортсмены на специально подготовленных автомобилях, так и автотуристы на обычных внедорожниках. Кроме того, участниками трофи-рейда стали квадроциклисты и мотоциклисты любого уровня подготовки, а также марафонцы. При этом беговой зачет «Ladoga Trophy Trail» стартует впервые в 2019 году.

В рамках фестиваля идет трофи-рейд «Ладога» с 8 по 16 июня, в который входят три зачетные категории: Sport, Adventure и Moto. Также c 8 по 16 июня проходит зачет Grand Tourism для автотуристов в четырех категориях: Pro, Lite, Lite Moto и Travel.