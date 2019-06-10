Американское издание St. Louis Post-Dispatch по ошибке поздравило «Сент-Луис Блюз» с победой в финальной серии Кубка Стэнли.

Газета сделала рассылку подписчикам электронной версии издания. В рассылке был номер с поздравлением «Блюз». Позже издание принесло извинения за ошибку.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».

Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Побитель Кубка Стэнли будет определен в следующем матче.

В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. Автором единственной шайбы в составе «Сент-Луиса» стал Райан О’Райли.