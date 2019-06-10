Американское издание St. Louis Post-Dispatch по ошибке поздравило «Сент-Луис Блюз» с победой в финальной серии Кубка Стэнли.
Газета сделала рассылку подписчикам электронной версии издания. В рассылке был номер с поздравлением «Блюз». Позже издание принесло извинения за ошибку.
Per @robheaton & @stltoday, these ads were in today’s subscriber-only e-edition of the St. Louis Post-Dispatch.
Just couldn’t wait, I guess.#StanleyCup #Blues #Bruins pic.twitter.com/McTlIR559P
— Randy Scott (@RandyScottESPN) June 9, 2019
Напомним, «Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли. Игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».
Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. Побитель Кубка Стэнли будет определен в следующем матче.
В составе победителей точными бросками отметились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. Автором единственной шайбы в составе «Сент-Луиса» стал Райан О’Райли.